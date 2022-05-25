الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يبحثان العلاقات الثنائية

وبحسب البيان الصادر فقد "عُقِدَ اليوم في رئاسة منطقة كوردستان العراق، الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وجرى خلال الاجتماع، التباحث بشكل صريح حول العلاقات الثنائية بين الجانبين والأوضاع الراهنة في العراق ومنطقة كوردستان وتهيئة الأرضية الملائمة للتعاون والعمل المشترك".



وشدد الجانبان على أنه وبعد مبادرة رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وزيارته الى السليمانية، هناك أرضية مناسبة للتفاوض وتطبيع وتعزيز العلاقات بين الجانبين والعمل على إعادة الثقة بينهما وتعاون الأطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار.



البيان لفت الى استمرار الاجتماعات المشتركة للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي والاتحاد والوطني بهذا الغرض كأساس للعمل المشترك، كما ستتولى لجنة مشتركة للمكتبين السياسيين لكلا الحزبين التباحث حول إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة.



ونوه الى "التأكيد على دعم ومساندة الطرفين لحكومة منطقة كوردستان والمؤسسات الشرعية واستمرار إيقاف الحملات الإعلامية ضد الآخر".



واجتمع وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، قبل ظهر اليوم الاربعاء (25 ايار 2022)، بحضور رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.



ويأتي اجتماع هذين الحزبين عقب الزيارة التي أجراها رئيس نيجرفان بارزاني الى السليمانية، في 22 أيار الجاري. واجتماعه مع الأطراف السياسية هناك، منها الاتحاد الوطني الكردستاني، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، حركة التغيير، وحزب جماعة العدل في منطقة كردستان، وتباحث معها حول الأوضاع السياسية الراهنة واهم التحديات في العراق.