وقال السيد نصرالله في كلمة له بالمناسبة: لقد تحقق الوعد الالهي في نصرة المجاهدين ضد الاحتلال عام 2000



وأكد السيد نصرالله، أن يوم الانتصار على "إسرائيل" والتحرير هو يوم من أيام الله



وفي ما يلي أهم مواقف السيد نصرالله..



السيد نصرالله: الشكر للجيش اللبناني بسبب انسجامه وتعاونه الكبير مع المقاومة



السيد نصرالله: الشكر للجرحى والاسرى الذين دخلوا سجون الاحتلال منذ ثمانينات القرن الماضي



السيد نصرالله: نتوجه بالشكر الى كل من وقف مع المقاومة وخاصة سورية وايران اللتين قدمتا انواع الدعم للمقاومة



السيد نصر الله: كان انتصار عام 2000 من أهم العوامل لانطلاق الانتفاضة في فلسطين بعد ذلك أشهر قليلة



السيد نصر الله: من أهم الإنجازات لانتصار عام 2000 هو أن الخط البياني لكيان العدو بدأ في النزول



السيد نصرالله: يجب ان يتعرف الشباب اللبناني على حقيقة العدو الصهيوني الوحشي الذي يحاول ان يقدم نفسه كيانا طبيعيا



السيد نصر الله: انتصار عام 2000 هو أهم إنجاز في التاريخ المعاصر وهو انتصار لا غبار عليه وقوبل بافتخار عربي وإسلامي ووطني



السيد نصرالله: يجب ان نستحضر المواقف من الاحتلال الاسرائيلي من الثمانينات وكذلك الاشخاص الذين تآمروا ووقفوا مع الاحتلال



السيد نصر الله: حضورنا في الحكومة هدفه حماية ظهر المقاومة ومتابعة حاجات الناس وإلاّ فإنّ هذه السلطة ليست هدفاً لنا



السيد نصرالله: المقاومة التي صنعت الانتصار عام 2000 لم تكن موضع اجماع بل حظيت بتاييد من طوائف سياسية فقط



السيد نصرالله: المقاومة التي انتصرت عام 2000 قاتلت في ظل الانقسام اللبناني ولم يكن اي اجماع للبناني حول خيار المقاومة



السيد نصرالله: القتال ضد الكيان الاسرائيلي لا يحتاج الى اذن من احد



السيد نصر الله: هذه المقاومة أقوى ممّا تتوقعون وتتصورون وهي أقوى من أي زمن مضى ومعنوياتها عالية