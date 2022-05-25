أميرعبداللهيان: مؤتمر دافوس فرصة للتعريف بالطاقات في إيران

وأضاف أميرعبداللهيان: سأقدم خلال هذا الاجتماع شرحا حول الإمكانيات والفرص المتوفرة في الجمهورية الإسلامية.



ولفت وزير الخارجية الإيرانية أن الفرص متاحة على هامش المنتدى، لإجراء عدد من اللقاءات الثنائية والتي تصب في سير تطوير شامل للعلاقات بين إيران وسائر الدول.



واستطرد بالقول : سأشارك غدا الخميس أيضا، في أعمال اللوحة المخصصة للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية ضمن مؤتمر دافوس.



وصرح أميرعبداللهيان، أنه نظرا للأولويات المحددة على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية وتركيزها على القضايا الاقتصادية والتجارية، فهو سيقدم خلال المؤتمر شرحا حول مواقف الجمهورية الإسلامية والفرص التي تقدمها في هذا الخصوص.



يذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، غادر البلاد صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.



وحسب توقيته التقليدي، يعقد المنتدى سنويا في منتصف كانون الثاني/ يناير، لكن تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا.



وانطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الإثنين 23 مايو/أيار 2022، وتصدرت الحرب في أوكرانيا جدول أعماله، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو العالمي.