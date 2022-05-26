​إتلاف أكثر من 500 جسم حربي من مخلفات العدوان بالحديدة

شمل الإتلاف بحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة رئيس الفريق الوطني لإعادة الانتشار اللواء الركن علي الموشكي وأعضاء الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار ووكيل أول المحافظة أحمد البشري ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري، قرابة 500 لغم وجسم حربي من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته في مناطق جنوب الحديدة.



وأوضح رئيس المركز العميد علي صفرة، أن عملية الاتلاف شملت قنابل عنقودية وألغام تلوثت بها ضواحي مدينة الحديدة والمديريات الجنوبية، والتي تم تطهيرها خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأشار إلى أنه ورغم شحة الإمكانيات ومنع تحالف العدوان دخول المعدات الخاصة بالمركز وتنصل الأمم المتحدة عن التزاماتها الإنسانية بهذا الخصوص، فقد قام المركز بواجبه الإنساني بالحد الأدنى من الإمكانيات المتاحة.



فيما طالب وكيل أول المحافظة وعضو الفريق الوطني اللواء محمد القادري، الأمم المتحدة بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ليقوم بواجبه في تطهير المناطق الملوثة بمخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية وغيرها من المتفجرات.



وأعرب البشري والقادري، عن الأمل في أن تساهم الأمم المتحدة في إدخال معدات نزع وإتلاف تلك المخلفات الحربية والحدِ من مخاطرها على المواطنين وممتلكاتهم.



وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري ورئيس وأعضاء الفريق الوطني ووكيل أول المحافظة، اطلعوا على خريطة انتشار الألغام والقنابل العنقودية جنوب مدينة الحديدة.



وأعرب بيري عن سعادته لحضور عملية الإتلاف والتخلص من مخلفات الحرب .. مؤكدا أن الأمم المتحدة سيكون لها تأثير في الحد من الخسائر البشرية وخصوصا من النساء والأطفال.



وأشاد بالجهود التي يقوم بها المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، ووصفها بالممتازة والمثمرة في مساعدة الناس وإنقاذهم من هذه المخلفات الخطرة.. لافتا إلى أهمية استمرار التوعية بمخاطر الألغام والمتفجرات التي خلفتها الحرب.



ونوه رئيس البعثة، بكافة الجهود التي تصب في تعزيز الهدنة القائمة والتي سيكون لها شأن كبير في إحلال السلام.



حضر الإتلاف نائب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام العميد علي فارع ومدير فرع المركز بالمحافظة العميد عبد الإله المؤيد وعدد من المسؤولين والفنيين في المركز.