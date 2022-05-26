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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 08:23

مباحثات إيرانية سورية في مجال التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري

مباحثات إيرانية سورية في مجال التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري
وركزت المباحثات على واقع عمل المطاحن التي تنفذها شركة "أرد ماشين" لصناعة المطاحن والصوامع في سورية والمشاريع المستقبلية في هذا المجال.

وأكد سالم استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة التي تضمن تنفيذ أعمال الشركة في بناء وتأهيل المطاحن وفق أفضل الشروط والمواصفات العالمية.

من جهته أوضح صاحب شركة أرد ماشين جعفر شيوزي أن مطحنة سلحب التي تقوم الشركة بتنفيذها ستوضع بالاستثمار الفعلي خلال فترة قريبة مبيناً استعداد الشركة لتنفيذ مطاحن جديدة وإصلاح وترميم المطاحن والصوامع التي طالتها يد الإرهاب ورفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن القائمة أو التي تحتاج إلى تأهيل وترميم وتوفير قطع التبديل والغيار اللازمة لها.

وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات كافة وخاصة الحصار المفروض عليهما من العدو نفسه وتخفيف الضغوط عن شعبيهما.
رقم : 996158
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