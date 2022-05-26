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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 08:30

لبنان..الموسوي يدعو الى لجم بخاري

لبنان..الموسوي يدعو الى لجم بخاري
وقال الموسوي: «في يوم المقاومة والتحرير نزفّ للشرفاء انتصار لبنان وشعبه على العدو الصهيوني الذي تلقّى هزيمة صاعقة كشفت زيف تفوّقه وأكدت إمكانية دحر عدوانيته وإنهاء احتلاله، وسقطت معها كلّ تبريرات المهزومين والمتقاعسين والمتواطئين من حكام وأنظمة وجهات ومستخدمين لدى العدو بهدف تثبيط الشعوب وإحباط عزيمتها وتحريضها على الانقسام والحقد والكراهية ونفخ بخار الفتنة عبر ألسنة دبلوماسية لم تستطع إخفاء تدخلها في شؤون تخصّ غيرها كما لم ترعو عن دس رأسها في انتخابات آخرين لم تعهدها في بلادها».

وأضاف، في بيان، «للأسف الشديد تصمت حكومتنا عن أيّ إجراء تأديبي يرغم أصحاب الوقاحة أن يلزموا حدودهم بموجب القانون».

وكان بخاري قد قال، في تصريح له في ذكرى المفتي حسن خالد: «اليوم نزفّ للمفتي حسن خالد نتائج ​الانتخابات​ المشرّفة وسقوط كل رموز الغدر والخيانة وصناعة الموت والكراهية».
رقم : 996161
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