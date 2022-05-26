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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 09:43

كييف: ليس لدينا شروط لاستئناف المفاوضات مع موسكو

كييف: ليس لدينا شروط لاستئناف المفاوضات مع موسكو
وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "ليست لدينا أية شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا".

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه من الصعب عاطفيًا على الأوكرانيين الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا، لكن "نحن مستعدون للسيطرة على عواطفنا إذا كان ذلك يساعد على إحلال السلام واستعادة وحدة أراضي البلاد".

وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
مصدر : وكالات
رقم : 996167
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