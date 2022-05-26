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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 09:43
وقوع حادثة صناعية في مصنع بمنطقة بارتشين شرق طهران
وقال المصدر للوكالة إن "الحادثة أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر".
رقم :
996168
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