وقوع حادثة صناعية في مصنع بمنطقة بارتشين شرق طهران

إيران (إسلام تايمز) - نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، الخميس عن مصدر مطلع كشف عن وقوع حادثة في مصنع بمنطقة بارتشين الواقعة شرق العاصمة طهران.