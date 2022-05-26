اعتصام طبي امام مصرف لبنان

اسلام تايمز (لبنان) - ينفذ عدد من الاطباء اعتصاماً امام مصرف لبنان في بيروت بدعوة من نقابتي اطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان.