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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 12:53

ليبيا: نخسر يوميا نحو 600 ألف برميل نفط نتيجة إغلاق الموانئ

ليبيا: نخسر يوميا نحو 600 ألف برميل نفط نتيجة إغلاق الموانئ
ولفت الوزير اللیبی، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، إلى أنه "شكل "لجنة للتواصل مع الفعاليات في مناطق الجنوب والشرق والغرب".

وقال عون إن الإغلاقات تمت "خارج نطاق الحكماء والفاعلين"، لذلك لا زالت اللجنة تعمل وفي تواصل مع الأطراف المعنية، آملا أن يتم استئناف إنتاج النفط "لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطي النقد الأجنبي".

وفي سياق آخر، تطرق إلى حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية، كاشفا أن الإنتاج المستقبلي "لن يكون قادرا على سد الاحتياجات المحلية"، وأوضح بأن "محطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) في الوقت الحالي، وهذه الكمية ستتضاعف في المستقبل".

وأكد أن بلاده لا يمكنها تعويض إمدادات النفط الروسي الموجه إلى أوروبا، حتى في حالة تطوير جميع حقولها، متابعا: "يمكننا تعويض جزء بسيط فقط".

وقال عون: "إذا طورت الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا، الأمر الذي سيستغرق ثلاث إلى سبع سنوات، سنتمكن من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية".
مصدر : وكالات
رقم : 996193
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