القوى الفلسطينية تطالب بتكثيف التواجد عصر الأحد في باب العمود بالأقصى

وشددت القوى الوطنية خلال بيان لها على ضرورة التواجد عصر يوم الأحد بشكل كثيف في ساحة باب العامود ومحيط باب العامود ،من أجل منع ما يسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية من الوصول لساحة باب العامود التي يحاول الاحتلال أن يثبت أنه صاحب السيادة عليها،ويسعى لعبرنتها وتهويدها.



ودعت كل التجار في القدس، خارج أسوارها وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص بفتح محلاتهم التجارية، وعدم إغلاقها ، كي لا يشكل فرصة للمتطرفين والمشاركين في مسيرة " الأعلام الإسرائيلية"، من استباحة المدينة وممارسة عربدتهم وزعرناتهم فيها.



ودعت كل أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس لنصرة العلم الفلسطيني، كرمز من رموز السيادة في المدينة، بتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في كل أنحاء المدينة.