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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 15:14
نائب ايراني:

الحكومة الايرانية تعمل بمهنية على تطوير العلاقات مع دول الجوار

الحكومة الايرانية تعمل بمهنية على تطوير العلاقات مع دول الجوار
وفي مقابلة مع وكالة "ارنا" للأنباء، قال عباس مقتدايي عن زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان: ان الحكومة الحالية استثمرت امكانياتها لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة، مما فتح أفقا جديدا للاقتصاد والتجارة و سياسة البلاد.

ولفت مقتدايي الى ان زيارة السيد رئيسي إلى عمان أظهرت أننا يمكن أن نكون ناجحين فيما يتعلق بجيراننا، موضحا ان جو التعاطي لتطوير التعاون كان واضحا تماما خلال الاجتماعات التي عقدها رئيسي مع المسؤولين في السلطنة.

ووصف مقتدايي أداء الجهاز الدبلوماسي للبلاد والرئيس نفسه في تطوير العلاقات مع دول الجوار بأنه مهني، وقال: هذه العلاقات يمكن أن تكون فعالة في حل مشاكل البلاد ويمكن رؤية آثارها في السياسة والاقتصاد وأجزاء أخرى من البلاد.

واعتبر النائب مقتدايي ان نموذج العلاقات الإيرانية العمانية قابلا للتعميم على الدول الأخرى، وأضاف: أن رئيس الجمهورية وخلال هذه الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، اجتمع مع سلطان عمان، اضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء في هذا البلد وبعض وزراء الحكومة العمانية كما التقى رئيسي رجال الأعمال الإيرانيين المقيمين في عمان حيث جرى تبادل وجهات النظر بين الجانبين.

وقال إنه تم التأكيد في الاجتماعات الثنائية بين مسؤولي إيران وسلطنة عمان على توسيع وتطوير العلاقات بين البلدين، وأقروا بإمكانية حل القضايا الإقليمية من خلال زيادة الحوار.

وبشأن المدى الذي يمكن أن تلعب فيه عمان دور الوسيط في المنطقة، قال: هناك علاقات جيدة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان، وستتوسع هذه العلاقات في المستقبل على الاصعدة التجارية والاقتصادية، كما أن إيران رحبت بدور عمان السياسي من أجل تسوية القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي زار مسقط، يوم الاثنين الماضي 23 مايو، تلبيةً لدعوة من السلطان هيثم بن طارق.

ووقع البلدان خلال هذه الزيارة، 12 مذكرة تفاهم، حول التعاون الثنائي في المجالات السياسية والنقل والشؤون الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والبيئة والرياضة.
رقم : 996206
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