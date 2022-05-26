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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 18:37

بوتين: لا أحد يمكنه عزل بلادنا عن العالم

بوتين: لا أحد يمكنه عزل بلادنا عن العالم
كما اعتبر في كلمة في المنتدى الاقتصادي الأوراسي، اليوم الخميس، أن تداعيات العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده، تضر بالاقتصاد العالمي وليس فقط بالروسي.

وأكد أن من يحاول عزل روسيا يضر نفسه أولا.

كذلك شدد على أن الغرب لا يستطيع إقصاء دولة ما من السياسة العالمية والاقتصاد والرياضة. وقال: “لا يمكن لأي دولة فصل روسيا عن العالم”.

كما أشار إلى أن تجاهل مصالح الدول الأمنية تسبب بفوضى على المستوى الدولي.

وأضاف ملمحاً إلى أن الدول الغربية “تشهد انتهاكات للقوانين والمعايير الاقتصادية عالمياً”.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية الروسية في أوكرانيا، فرض الغرب لا سيما أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وغيرها آلاف العقوبات المؤلمة على موسكو، شملت كافة القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأثرياء الروس، ومئات السياسيين، على رأسهم بوتين نفسه، ووزير خارجيته أيضا سيرغي لافروف، وغيرهما كثر.

إلا أن الكرملين دأب على شجب تلك القرارات، واصفاً إياها بالمجحفة، ومحملاً الغرب المسؤولية عن إطالة أمد الصراع مع كييف.
مصدر : وكالات
رقم : 996223
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