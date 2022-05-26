الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 أيار 2022 ساعة 19:25

'14 فبراير' البحريني: المعادلة اللبنانية الذهبية أنتجت نصرًا مؤزرًا على الاحتلال

وجاء في نص بيان ائتلاف 14 فبراير:

بسم الله الرحمن الرحيم

هو 22 ربيعًا عمر نصرٍ مؤزرٍ حرر أرضًا عربية في جنوب لبنان، كاسرًا أنف الجيش الصهيوني الذي كان يُعرف بأنه لا يُكسر، هو نصر قلب موازين القوى في الصراع العربي- الصهيوني، وأعاد الهيبة والكرامة للمسلمين والعرب، بعد أن تحقق بجهاد أبناء المقاومة الإسلامية اللبنانية وقبضاتهم في مشهد مدوي شهده العالم بأسره، رفع رأس العرب والمسلمين عاليًا كاسرًا حاجز الخوف الوهمي من العدو الصهيوني، ومثبتًا معادلة نصر وتحرير ثلاثية ذهبية هي «الجيش والشعب والمقاومة».

نتقدم في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بأسمى عبارات التهاني إلى قائد النصر وحامي الانتصار سيد المقاومة «سماحة السيد حسن نصر الله»، وإلى كل رجال المقاومة والشعب اللبناني الشقيق، وكل من أسهم في هذا النصر الذي حرر الجنوب اللبناني من براثن الاحتلال الصهيوني، وأرجع أرضًا عربية بالقوة، لا بالمفاوضات المهينة، ونسأل الله تعالى أن يمن بالاستقرار على هذا الشعب العزيز وكل الشعوب العربية، وأن يزول الاحتلال الصهيوني الغاشم عن القدس وكل فلسطين، وكل عيد تحرير والأمة العربية منتصرة.

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الأربعاء 25 مايو/ أيار 2022م
مصدر : وكالات
رقم : 996226
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران توجه رسالة الى غوتيريش حول اغتيال الشهيد صياد خدائي
ايران توجه رسالة الى غوتيريش حول اغتيال الشهيد صياد خدائي
بذريعة إزالة المخالفات في مكة.. ابن سلمان يدمر الأحياء لمصلحة استثماراته
بذريعة إزالة المخالفات في مكة.. ابن سلمان يدمر الأحياء لمصلحة استثماراته
26 أيار 2022
اغتيال قائد الشيعة الطاجيك... دق جرس الإنذار لنشاط الوهابية والتكفيريين
اغتيال قائد الشيعة الطاجيك... دق جرس الإنذار لنشاط الوهابية والتكفيريين
26 أيار 2022
‘‘النفط‘‘ واستعادة العلاقات الأمريكية مع الدول العربية
‘‘النفط‘‘ واستعادة العلاقات الأمريكية مع الدول العربية
26 أيار 2022
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
25 أيار 2022
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
25 أيار 2022
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
25 أيار 2022
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
25 أيار 2022
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
25 أيار 2022
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
25 أيار 2022
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
25 أيار 2022
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
25 أيار 2022
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
24 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران توجه رسالة الى غوتيريش حول اغتيال الشهيد صياد خدائي
بذريعة إزالة المخالفات في مكة.. ابن سلمان يدمر الأحياء لمصلحة استثماراته
اغتيال قائد الشيعة الطاجيك... دق جرس الإنذار لنشاط الوهابية والتكفيريين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين