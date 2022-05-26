شمخاني: ازمات المنطقة ناجمة عن التدخلات الاميركية والصهيونية الشريرة

جاء ذلك خلال لقاء امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني مع امين مجلس الامن القومي الطاجيكي نصرالله محمود زادة في العاصمة الطاجيكية دوشنبة حيث من المقرر ان يعقد فيها الاجتماع الرابع لحوار الامن الاقليمي غدا الجمعة.



وجرى في هذا اللقاء البحث وتبادل وجهات النظر حول احدث التطورات في المنطقة والقضايا الثنائية.



واشار امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني الى الازمات القائمة بالمنطقة الناجمة عن التدخلات الشريرة لاميركا والكيان الصهيوني، معتبرا تطوير التعاون الاقليمي افضل سبيل للخروج من هذه الازمات.



واعرب شمخاني عن سروره للقاء نظيره الطاجيكي والزيارة القادمة للرئيس الطاجيكي الى طهران، معتبرا المشاورات بين البلدين في مستوى عال بانه مؤثر وفاعل لتطوير العلاقات الشاملة بينهما.



واشار الى ارادة قادة البلدين لتطوير العلاقات الثنائية واضاف: انه ينبغي عبر تبادل الراي وتضافر الجهود ازالة العقبات القائمة امام الارتقاء بالعلاقات.



ونوه الى مزايا الترانزيت عبر ايران والامكانيات الموانئية في جابهار معلنا استعداد البلاد للربط (منطقة آسيا الوسطى) مع مياه الخليج الفارسي.



واكد شمخاني على التعاون في قضية افغانستان وكذلك الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.