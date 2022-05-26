برلمان العراق يقر قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".



أيادي العراقيين ترتفع بوجه التطبيع، بالاجماع صوت البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني.



ويعتبر العراق من اوائل الدول العربية التي قامت بهذا الامر، لقطع الطريق على اي خطوات تطبيعية مع كيان الاحتلال.



حيث يؤكد القانون ان التطبيع هو كل عمل يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشر لاقامة العلاقات مع الكيان. ويمنع القانون اقامة العلاقات الدبلوماسية او السياسية او العسكرية او الاقتصادية او الثقافية او اية علاقات من شكل اخر مع الاحتلال.



القانون يسري على العراقيين داخل البلاد او خارجها بما فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بالخدمات العامة من المدنيين او العسكريين والاجانب المقيمين داخل العراق.



ويستهدف القانون مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة، الى جانب حكومات الاقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة، والمحافظين ومجالس المحافظات.



وذلك الى جانب وسائل الاعلام العراقية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق. بالاضافة الى الشركات الخاصة والمؤسسات الاجنبية والمستثمرين الاجانب العاملين في العراق.



القانون يحظر السفر الى الاراضي التي يحتلها كيان الاحتلال او زيارة سفاراته ومؤسساته الموجودة في اية دولة من دول العالم. بالاضافة الى اقامة اية علاقات مع كيان الاحتلال دبلوماسية او اقتصادية او سياسية او عسكرية او ثقافية او اية علاقات اخرى، او الانتساب لاية مؤسسة من مؤسسات كيان الاحتلال او مساعدتها ماديا او معنويا.



وذلك الى جانب القيام بأي فعل يحقق الاغراض الصهيونية، او قبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من الكيان الصهيوني أو مؤسساته أو المؤسسات المروجة له، او تقديم المساعدات او التبرعات له.



القانون يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى الكيان الصهيوني أو زار احدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة أو اتصل باي منها.



والسجن المؤبد ايضا لكل من قدم أي نوع من انواع المساعدات لكيان الاحتلال، او اقام علاقات معه. فيما كانت عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من طبع أو تخابر مع الكيان الصهيوني أو روج له أو لاية افكار أو مبادئ أو ايديولوجيات او سلوكيات صهيونية أو ماسونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية.



القانون اتى بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والانسانية في العراق ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع كيان الاحتلال.



وفي هذا الصدد بارك الإطار التنسيقي،للشعب العراقي تصويت مجلس النواب، على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.



وافادت مصادر ان الاطار قال في بيان، "نبارك للشعب العراقي العظيم تصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، إذ أثبت مجلس النواب العراقي من خلال ممثلي الشعب أنه محافظ على ثوابته وثابت على مبادئه في الدفاع عن القضية الفلسطينية أولاً وفي الدفاع عن القدس ثانياً وفي اعتبار هذا الكيان الغاصب كياناً لقيطاً يجب ازالته وعدم الاعتراف به أو التطبيع معه".



وأضاف، أنه "لقد صوّت مجلس النواب بكافة اعضائه الحاضرين في هذا اليوم وهو دليل اخر على أن العراقيين يجتمعون في القضايا الوطنية والاسلامية والانسانية المشتركة وأن تفاهم القوى السياسية وممثلي الشعب على القضايا المهمة والمصيرية يعطي رسالة واضحة أن هذا الشعب وهذه الامة ومن يمثلها ثابتة على مبادئها وثوابتها ومدافعة عنها".





من جانبه هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، بإقرار قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب، فيما أشار إلى أن العراق أصبح سبّاقا في تعزيز الحق الفلسطيني.



وقال العامري في بيان، إن "اقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تتويج لوعي الشعب وحبه لفلسطين واعتباره قضية القدس القضية الاولى للأمة الاسلامية"، مقدما التهاني للشعب العراقي.



وقدم العامري شكره "لكل من دعا ودعم وساهم في تشريع هذا القانون"، مشيرا الى أنه "بعد تشريع القانون أصبح التطبيع والدعوة اليه والترويج له جريمة يعاقب عليها القانون".



وأضاف، أن "العراق هو السبّاق في تعزيز الحق الفلسطيني، ورفع قدرة الأمة على تنمية روح الرفض والمقاومة للكيان الصهيوني ووجوده ومخططاته العدوانية، ورفض كل المحاولات التي تبذلها بعض الانظمة والدوائر المشبوهة لجر شعوب المنطقة الى التطبيع الذي يعني تسليط سيف الذلة والهيمنة الصهيونية على رقاب الشعوب وارضها وثرواتها ومصير اجيالها".



من جانبه دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الى الخروج الى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.



وقال السيد الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب (الأحزاب) وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".



وخاطب السيد الصدر شعب العراق بالقول "عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهـابـي.. بصـلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعـالـى.. ثم الخروج إلى الشوارع إحتفالاً بهذا المنجز العظيم".



واختتم السيد الصدر "السلام على السادة المصلحين، وعلى الجند المقاومين".