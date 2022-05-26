الصفحة الرئيسية
0
الخميس 26 أيار 2022 ساعة 21:42

مؤسسات علمائية تدعو لتوحيد خطبة الجمعة حول ‘‘مسيرة الأعلام‘‘

مؤسسات علمائية تدعو لتوحيد خطبة الجمعة حول ‘‘مسيرة الأعلام‘‘
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول، تلي فيه بيان موقع من 40 مؤسسة ورابطة وهيئة للعلماء حول العالم؛ للتعقيب على تحضيرات الاحتلال بالاعتداء على المسجد الأقصى.

وأكد البيان أن "مسيرة الأعلام والإصرار على تسييرها إلى المسجد الأقصى المبارك وباب العامود، جريمة متقدّمة بالغة الخطورة، وخطوة عدوانية يراد منها إهانة الأمة جمعاء، وتنذر بتفجير الأوضاع في القدس وفلسطين وخارجها".

وحذر "الأمة الإسلامية حكامًا وشعوبًا من التقاعس عن نصرة المسجد الأقصى ونصرة أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية".

ووجّه العلماء التحية لفصائل المقاومة الفلسطينية، وثمّنوا "موقفها الراسخ، وإعلانها الواضح باعتبار خطة وصول مسيرة الأعلام إلى المسجد الأقصى وباب العامود إعلان حرب".

وشددوا على "وجوب التفاف الأمة حول المقاومة الفلسطينية، ودعمها في حربها مع الكيان الصّهيوني، ودفاعها عن المسجد الأقصى، بكل الوسائل الممكنة المادية والمعنوية".

وأشاروا إلى أن "دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهتها لخطة الضم (السلب) الإجرامية، ضربٌ من ضروب الجهاد في سبيل الله".

ودعا بيان العلماء "نُخَب الأمة وقادة الفكرِ فيها، إلى حشد الطاقات واستنفار الجهود لإحياء قضية المسجد الأقصى في قلوب أبناء الأمة، وتوجهيهم لنصرته بالوسائل المتاحة كافة".

وأكد "ضرورة دعم مشاريع المسجد الأقصى المادية والعلمية المختلفة؛ ما يسهم في ثبات أهلنا المرابطين في ساحات المسجد الأقصى".

وأضاف أنه "من الضروري تسيير مظاهراتٍ شعبية غاضبة، والقيام باعتصامات تحاصر سفارات الاحتلال حيثما توجد، وتحريك الرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا، لا سيما في أوروبا".

وطالب العلماء "دعاة وخطباء الأمة الإسلامية ـ خاصة علماء وخطباء ‏المسجد الحرام والمسجد النبوي ـ إلى حشد طاقاتهم واستنفار جهودهم لبيان ما يجب على الأمة لمواجهة الاحتلال وعدوانه، ‏ووجوب دعم المرابطين في القدس والأقصى، وخطورة التطبيع على الأمة وعلى ‏القدس والمسجد الأقصى".

وشدد العلماء على أهمية "النفير إلى المسجد الأقصى؛ لفرض إرادة المسلمين بحقهم فيه كاملاً غير منقوص، ومنعًا لاقتحامات اليهود الصهاينة، وإفشالاً مسيرة الأعلام؛ لأنه واجبٌ شرعي على كل قادر عليه بالنفس والمال".

وفي 18 أيار/مايو الجاري؛ قبَل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، توصية الشرطة بإقامة "مسيرة الأعلام"، عبر المسار المقرر من غرب القدس عبر باب العامود، ومنها إلى شارع هاجي (طريق الواد) داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس إلى حائط البراق.

وعام 2021، نظم آلاف المستوطنين المسيرة التي يحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية، واقتحموا منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس، مرددين هتاف "الموت للعرب"، قبل أن يتوجهوا نحو حائط البراق.

وسنويًّا؛ ينظم ناشطون يهود ومستوطنون "مسيرة الأعلام" بالقدس في 29 أيار/مايو لإحياء يوم "توحيد القدس"، وهو ذكرى سلب الاحتلال الإسرائيلي الجزءَ الشرقي من المدينة المقدسة، بعد احتلاله في حرب حزيران/يونيو 1967.
مصدر : وكالات
رقم : 996253
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران توجه رسالة الى غوتيريش حول اغتيال الشهيد صياد خدائي
ايران توجه رسالة الى غوتيريش حول اغتيال الشهيد صياد خدائي
بذريعة إزالة المخالفات في مكة.. ابن سلمان يدمر الأحياء لمصلحة استثماراته
بذريعة إزالة المخالفات في مكة.. ابن سلمان يدمر الأحياء لمصلحة استثماراته
26 أيار 2022
اغتيال قائد الشيعة الطاجيك... دق جرس الإنذار لنشاط الوهابية والتكفيريين
اغتيال قائد الشيعة الطاجيك... دق جرس الإنذار لنشاط الوهابية والتكفيريين
26 أيار 2022
‘‘النفط‘‘ واستعادة العلاقات الأمريكية مع الدول العربية
‘‘النفط‘‘ واستعادة العلاقات الأمريكية مع الدول العربية
26 أيار 2022
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
25 أيار 2022
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
25 أيار 2022
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
25 أيار 2022
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
مندوبة ايران: أبو عاقلة ضحية غياب الارادة الدولية تجاه الجرائم الصهيونية
25 أيار 2022
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
25 أيار 2022
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
حماس تبدي استعدادها لمعركة جديدة.. القدس والأسرى خطر أحمر
25 أيار 2022
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
تبون إلى إيطاليا .. الجزائر تستكمل"دبلوماسية الغاز" ضد إسبانيا
25 أيار 2022
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
‘‘حج الغريبة‘‘ في تونس .. موسم ديني أم فرصة للتطبيع؟
25 أيار 2022
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
دبلوماسية رئيسي الاقتصادية على شواطئ الخليج الفارسي
24 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران توجه رسالة الى غوتيريش حول اغتيال الشهيد صياد خدائي
بذريعة إزالة المخالفات في مكة.. ابن سلمان يدمر الأحياء لمصلحة استثماراته
اغتيال قائد الشيعة الطاجيك... دق جرس الإنذار لنشاط الوهابية والتكفيريين
ذو الفقار حزب الله.. مدمر إسرائيل والإرهابيين