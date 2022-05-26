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الخميس 26 أيار 2022 ساعة 22:32

حزب الدعوة الاسلامية يشكر مجلس النواب لتشريعه قانون تجريم التطبيع

حزب الدعوة الاسلامية يشكر مجلس النواب لتشريعه قانون تجريم التطبيع
وجاء في بيان اصدره المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية، ان مجلس النواب قد عبر اليوم بخطوته الوطنية هذه عن ثقافة وتاريخ شعبنا الابي الذي يتسمك بمقدساته في القدس وتحريرها من ايدي الغاصبين، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني المقاوم الثائر من اجل حقوق المشروعة، واقامة دولته على كامل ترابه الوطني.

وجاء في نص البيان: يعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره العالي لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه الشجعان وكتله الوطنية الغيورة على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يعبر عن إرادة العراقيين بجميع مكوناتهم، ورفضهم القاطع لأي مستوى من التقارب الرسمي او الشعبي او الاعلامي مع هذا الكيان المؤقت وغير الشرعي، وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التطبيع العلني او السري اوالترويج لهذا النهج الخياني.

وذكر ان مجلس النواب اليوم بخطوته الوطنية هذه قد عبر بصدق عن ثقافة وتاريخ شعبنا الابي الذي يتسمك بمقدساته في القدس وتحريرها من ايدي الغاصبين، ودعم جهاد الشعب الفلسطيني المقاوم الثائر من اجل حقوق المشروعة، واقامة دولته على كامل ترابه الوطني.

وحسب البيان، فإن الحق القديم لا يبطله الزمن، وما هي إلا مدة قصيرة وستتحقق النبوءة القرآنية بدحر العدو الصهيوني بإرادة أبناء الامة الاسلامية الاحرار.

وختم بالقول: على الجهات القضائية وعلى وفق هذا القانون ملاحقة كل من يروج للتطبيع بنحو مباشر وغير مباشر، او يشارك في مؤتمر او محفل في الداخل او الخارج يتبنى التطبيع.
رقم : 996260
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