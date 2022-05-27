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الجمعة 27 أيار 2022 ساعة 07:03

حماس تثمن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع الإحتلال

حماس تثمن قرار البرلمان العراقي تجريم التطبيع مع الإحتلال
ودعت "حماس" الخميس، البرلمانات العربية والإسلامية كافة إلى "الاقتداء بهذا القرار المشرّف، الذي يمثّل دعماً كبيراً لشعبنا ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاشم، الذي يعدّ وجوده تهديداً لأمن ومصالح أمَّتنا".

من جهتها رحبت رابطة "برلمانيون لأجل القدس" (مقرها اسطنبول)، بإقرار مجلس النوّاب العراقي، مشروع قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعدّته، في بيان لها بأنه "يعكس المواقف الحقيقية للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم من القضية الفلسطينية".

ودعت الرابطة البرلمانات والبرلمانيين "لاتخاذ خطوات مماثلة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقوانين الإنسانية، والتي كانت آخرها إعدام الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بدم بارد"، وفق البيان.

هذا وأقر مجلس النواب العراقي، الخميس، مقترح قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، بإجماع الحاضرين، وفقا لبيان الدائرة الإعلامية في المجلس.

وأفاد البيان الذي أن "مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ويجرّم القانون التواصل مع الكيان الإسرائيلي، أو إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية معه.

ويشمل قانون تجريم التطبيع، مؤسسات الدولة العراقية وحكومات الأقاليم ومؤسساتها كافة، والمواطنين العراقيين، والشركات العراقية الخاصة، والشركات العاملة في العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 996308
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