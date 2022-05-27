الخارجية الإيرانية: هناك تقدّم في المحادثات الأخيرة مع السعودية

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ هناك تقدّماً في المحادثات الأخيرة بين بلاده والسعودية، معلناً ترحيبه بعودة العلاقات الثنائية المشتركة إلى وضعها الطبيعي.



وبيّن الوزير الإيراني أنّه مع تحرك الرياض بشكل أكبر، ستعود العلاقات حينها إلى طبيعتها، مشيراً إلى أنه قد يجتمع مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، في دولة ثالثة قريباً.



وقال وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في أعمال منتدى "دافوس" العالمي: "في المملكة ودول التعاون، نركز على مستقبل مبني على الأمن والتعاون، وأيدينا مفتوحة لجميع الدول، ولإيران".



وأعلن الوزير السعودي "تحقيق بعض التقدّم مع إيران، لكن ليس بصورة كافية"، معلناً بدء "حقبة جديدة من التعاون تصبّ في مصلحة الجميع".