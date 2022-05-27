قائد الثورة يؤكد على معاقبة المقصرين في حادث انهيار المبنى في مدينة آبادان

وجاء في بيان اصدره قائد الثورة امس الخميس بهذا الصدد: ان حادث آبادان المؤسف، فضلا عن الحاجة للسرعة واستخدام الطاقات لخفض الضحايا الذي ياتي بالدرجة الاولى من الاهمية، فان مسؤولية ملاحقة المقصرين في الحادث ومعاقبتهم لتكون عبرة، بالتعاون مع السلطة القضائية، وكذلك بذل الجهود الواسعة للحيلولة دون تكرار ذلك في جميع مناطق البلاد، ملقاة على عاتق جميع المسؤولين.



ووجه سماحته الشكر لمسؤولي الحكومة لانشطتهم خلال الايام الماضية، مطالبا بالمتابعة والجدية الكاملة في هذا الصدد.



وقدم قائد الثورة المواساة لذوي منكوبي الحادث، داعيا الباري تعالى بان يمن عليهم بجميل الصبر ويمنحهم جزيل الاجر.



يذكر ان حادث انهيار مبنى "متروبل" في مدينة آبادان الذي وقع ظهر الاثنين ادى الى مصرع 19 شخصا واصابة اكثر من 30 آخرين حسب احدث احصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية ومازالت اعمال الاغاثة والانقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين او انتشال جثث قتلى آخرين.