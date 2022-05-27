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الجمعة 27 أيار 2022 ساعة 08:00

سقوط طائرة مسيّرة 'إسرائيلية' جنوبي لبنان

سقوط طائرة مسيّرة
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه كشف على المسيّرة، مؤكدا خلوّها من المواد المتفجرة.

وأضاف أن المسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية، وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.

وتحاول قوات الاحتلال الاسرائيلي استعادة المسيّرة الإسرائيلية بعد سيطرة الجيش اللبناني عليها".

وفي سياق متصل، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس الماضي، اعتراض "القبة الحديدية" طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة، بسبب "خطأ في التشخيص".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية،سماع دويّ صفّارات الإنذار في الجليل، زاعمةً أنّ ذلك "بسبب دخول طائرة من دون طيار من الأراضي اللبنانية"، وأنّ "القبة الحديدية اعترضت الطائرة وأسقطتها"، ليتبيّن لاحقاً أن الطائرة إسرائيلية، ولم تستطع إسقاطها على الرغم من إطلاق الصواريخ في اتجاهها.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، حلقت طائرة تابعة لحزب الله لمدة 40 دقيقة داخل فلسطين المحتلة وعادت سالمة، وحينها لم تنجح صواريخ القبة الحديدية في اعتراضها.
رقم : 996317
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