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الجمعة 27 أيار 2022 ساعة 09:46

حزب الله يشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الإحتلال

حزب الله يشيد بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع الإحتلال
واعتبر حزب الله قرار البرلمان العراقي خطوة كبيرة ورئيسية في مواجهة مسيرة ‏التطبيع المذلة التي قامت بها بعض الدول العربية وموقفا صلبا داعما للشعب الفلسطينى ومقاومته ‏البطولية في مواجهة العدوان والارهاب الصهيونى‎‏.

واضاف الحزب في بيان له ان”هذا الموقف الشريف والشجاع يعبر بشكل واضح عن حقيقة انتماء الشعب العراقي العزيز ‏ومرجعيته الدينية وقواه السياسية ويؤكد على موقع العراق الثابت والدائم الى جانب القضية ‏الفلسطينية لم يؤثر فيها لا الاحتلال الاميركي ولا الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي عاشها ‏العراق في السنوات الاخيرة وبقي وفيا لانتمائه العربي الحقيقي ودعمه لمقاومة الاحتلال”.‏‎ ‎

ودعا حزب الله الاحزاب السياسية العربية وجماهير امتنا العربية الى الاستفادة القصوى من المثال ‏العراقي في مضمونه وتوقيته للعمل في مختلف الساحات وتجريم التطبيع واستصدار التشريعات ‏والقوانين الضرورية في مواجهة التطبيع على كافة المستويات.‏
رقم : 996324
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