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الجمعة 27 أيار 2022 ساعة 12:43

الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية إلى الحد من الاستقطاب

الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية إلى الحد من الاستقطاب
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن "العمل المنسق والبناء مطلوب لمنع المزيد من الاستقطاب، وإنهاء الجمود السياسي في ليبيا".

وأكدت أن وحدة مجلس الأمن بشأن الحاجة إلى السلام في ليبيا مهمة بشكل خاص اليوم، قائلة: "هذا ما يستحقه الليبيون. هذا ما يحتاجه العالم".

وأوضحت وكيلة الأمين العام، أنه رغم توقف القتال في ليبيا "لا يزال الوضع هناك متوترا". إذ لا تزال الجماعات المسلحة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها "في حالة تأهب قصوى"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "إن المستشارة الخاصة، ستيفاني وليامز، تواصل الانخراط مع كل من السيد الدبيبة والسيد باشاغا لتشجيع الحوار. وتحثهما على تجنب الأعمال الاستفزازية أو الخطاب السلبي، لمنع البلاد من الانزلاق مرة أخرى في الصراع"، بحسب ما جاء على لسان ديكارلو.
مصدر : وكالات
رقم : 996337
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