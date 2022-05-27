بريطانيا تعرض على أوكرانيا تحالفا ضد روسيا

ويتضمن نموذج التحالف الذي عرضه جونسون "تشكيل رابطة أوروبية بقيادة المملكة المتحدة، تشمل أوكرانيا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ويمكن أن تضم إلى صفوفها تركيا في وقت لاحق"، كما ذكرت الصحيفة.



وقد قدم جونسون هذه المبادرة في 9 أبريل عندما قام بزيارة لكييف، وورد أن الجانب الأوكراني لم يعرب عن موقفه من هذا المقترح.



وفي محادثة هاتفية مع زيلينسكي، كان جونسون قد عرض عليه في وقت سابق إمداد كييف بالصواريخ والمسيرات البريطانية المضادة للسفن، بينما قال وكيل وزارة الدفاع البريطانية، جيمس هيبي، إن بريطانيا ستكون قادرة على إمداد أوكرانيا بصواريخ بريمستون.