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الجمعة 27 أيار 2022 ساعة 13:17

لافروف: الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله

لافروف: الغرب أعلن حربا شاملة على العالم الروسي كله
وقال لافروف في جلسة مجلس رؤساء المناطق الروسية لدى وزارة الخارجية الروسية: "أعلن الغرب حربا شاملة ضدنا وضد العالم الروسي كله، وهو لا يخفي ذلك"، مشيرا إلى أن ذلك بلغ حد العبثية.

وحذر من أن الوضع الحالي مع "إلغاء" الغرب لروسيا سيبقى لفترة طويلة.

وتابع أن الغرب لا يتخلى عن محاولاته إثارة الشجار بين شعوب الاتحاد السوفييتي السابق وذلك باستخدام تفسيرات مغرضة ومغلوطة للتاريخ.

وشدد الوزير الروسي على أن "الولايات المتحدة وحلفائها تقوم بمضاعفة ثلاث وأربع مرات جهودها لاحتواء بلادنا، وذلك باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات ابتداء من العقوبات الاقتصادية الأحادية إلى الدعاية الكاذبة تماما في الفضاء الإعلام العالمي. وفي العديد من البلدان الغربية بلغت كراهية روسيا ومعاداتها مستوى غير مسبوق، والذي تشجعه، للأسف الشديد، الدوائر الحكومية في عدد من البلدان".
مصدر : وكالات
رقم : 996339
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