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الجمعة 27 أيار 2022 ساعة 14:59
العراق.. إحباط تسلل لإرهابيي "داعش" في ديالى
ونقل مصدر صحفي عن مصدر أمني قوله “إن القوات الأمنية تصدت لعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي حاولوا التسلل عبر بساتين المقدادية في محافظة ديالى”.
وألقت القوات العراقية أول أمس القبض على ارهابيين اثنين في محافظة ميسان جنوب البلاد.
مصدر :
وكالات
رقم :
996351
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