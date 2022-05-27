السيد الصدر يؤدي صلاة الشكر بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع

اسلام تايمز (أظهرت صورة للسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، يوم الخميس، انه يؤدي صلاة الشكر بعد التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.العراق)-