بوتين: الضغوط على روسيا من جانب الدول غير الصديقة بمثابة عدوان

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في جلسة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "تتضح مزايا دورة الاندماج بشكل خاص الآن، في ظل الوضع الدولي الصعب الحالي، في مواجهة العدوان العملي من جانب عدد من الدول غير الصديقة لنا".



وأشار بوتين إلى ازدياد اهتمام العديد من الشركاء الأجانب بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي رغم المواجهة من جانب الغرب ومحاولاته لعرقلة الاندماج.



وأوضح: "مصدر سرور لنا أنه بالرغم من الوضع الدولي الصعب والمواجهة التي أطلقها ما يسمى بالغرب الجماعي، وبالرغم من حقيقة أن من يكرهوننا يحاولون وضع كل أنواع العقبات أمام اندماجنا، إلا أنه من الواضح لنا جميعا أن هناك اهتماما متزايدا بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل العديد من الشركاء الأجانب".