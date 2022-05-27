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الجمعة 27 أيار 2022 ساعة 17:55

الدفاع الروسية: تدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية

الدفاع الروسية: تدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية
وأفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة اللواء ايغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم أنه وباستخدام صواريخ جوية عالية الدقة تم قصف مواقع فوج الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة باخموت في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير سبعة مقرات للقيادة والمراقبة و30 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية وتدمير منظومة صاروخية للدفاع الجوي من طراز بوك م 1 في منطقة باركينكوفو إضافة إلى محطة رادار في بلدة غوساروفكا بمحافظة خاركوف.

وذكر كوناشينكوف أن الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي استهدف 44 موقعاً لحشد القوى البشرية والمعدات القتالية وتم القضاء على 250 من النازيين وتعطيل 84 قطعة من المعدات القتالية منها 9 دبابات و5 راجمات للصواريخ من طراز غراد و10 من مدافع الميدان و22 مركبة من مختلف الأنواع.

ولفت إلى أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “ميغ 29” في محافظة أوديسا و8 مسيرات في محافظة خاركوف وجمهورية دونيتسك.

وأفاد كوناشينكوف بأن القوى الصاروخية والمدفعية دمرت 77 من مراكز إدارة الوحدات و412 من مواقع حشد القوى البشرية والمعدات القتالية و53 مربضاً للمدفعية كما تم إحباط محاولة جديدة لعبور القوات الأوكرانية نهر سيفرسكي دونيتسك عن طريق نصب جسر عائم في محافظة خاركوف.

ووفقاً لكوناشينكوف تم منذ بدء العملية الخاصة إسقاط 180 طائرة و127 حوامة و1027 مسيرة و تدمير324 من المنظومات الصاروخية المضادة للجو و3281 من الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة و428 من راجمات الصواريخ و1693 من مدافع الميدان والهاون و 3218 من المركبات العسكرية الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
مصدر : وكالات
رقم : 996373
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