عدد ضحايا حادث انهيار مبنى ‘‘متروبل‘‘ في آبادان بلغ 26 شخصا

وقال عباس بور في تصريح ادلى لوكالة "ارنا" عصر الجمعة: انه وبعد انتشال جثتين اخريين اليوم الجمعة من تحت انقاض مبنى "متروبل" من قبل فرق الاغاثة والانقاذ فقد ارتفع عدد ضحايا الحادث الى 26 شخصا.



واضاف: نظرا لضعف هيكلية المبنى فمن المحتمل انهيار الجزء المتبقي منه.



يذكر ان اجزاء من برج "متروبل" المزدوج في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، انهارت ظهر يوم الاثنين الماضي.



وادى الحادث الى اصابة اكثر من 30 شخصا ومصرع 26 شخصا آخر لغاية الان ومازالت فرق الانقاذ تواصل عمليات البحث عن احياء او ضحايا محتملين آخرين.