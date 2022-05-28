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السبت 28 أيار 2022 ساعة 12:28

الغذاء الدولية: ايران تتبوأ موقعا مهما في انتاج 20 منتجا زراعيا

الغذاء الدولية: ايران تتبوأ موقعا مهما في انتاج 20 منتجا زراعيا
وأكدت المنظمة الدولية في اخر تقرير لها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت احدى اكبر الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية في العالم بناء على احصاء عام 2020 وباتت تتبوأ مكانة مناسبة في انتاج هذه المحصولات.

وتحتل ايران المرتبة الثالثة في العالم في مجال التمور والعسل والفستق والجوز حيث بلغ الانتاج السنوي للتمور في ايران مليون و28 الف طن في العام حيث تحتل كل من مصر والسعودية المرتبة الاولى والثانية.

وبلغ انتاج العسل في ايران 80 الف طن حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وتركيا اذ تعتبر الصين اكبر منتج للعسل في العالم بانتاجها 458 الف طن في العام.

واعلنت منظمة الاغذية الدولية ان انتاج ايران من الفستق بلغ 190 الف طن في عام 2020 حيث احتلت المرتبة الثالثة بعد كل من اميركا وتركيا بعدما كانت تخصص لنفسها المرتبة الاولى الا ان الجفاف ادى الى بلوغ ايران الى هذه المرتبة.

كما تحتل ايران المرتبة الثالثة في انتاج الجوز الذي بلغ 356 الف طن في العام فيما تقدمت عليها الصين التي احتلت المرتبة الاولى وتأتي بعدها اميركا في المرتبة الثانية.

وفي انتاج اللوز والبطيخ الاخضر تحتل ايران المرتبة الرابعة في العالم حيث بلغ انتاج اللوز فيها 164 الف طن الا ان اميركا احتلت المرتبة الاولى بانتاجها مليونين و37 الف طن وتأتي بعدها كل من اسبانيا واستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة.
رقم : 996504
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