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السبت 28 أيار 2022 ساعة 12:32

‘‘أدميرال غورشكوف‘‘ تطلق ‘‘تسيركون‘‘ على هدف في البحر المتوسط

‘‘أدميرال غورشكوف‘‘ تطلق ‘‘تسيركون‘‘ على هدف في البحر المتوسط
وأصدرت الدفاع الروسية بيانا رسميا جاء فيه، أن صاروخ "تسيركون" تم إطلاقه من فرقاطة "أدميرال غورشكوف" المتواجدة في بحر بارنتس، حيث أصاب الصاروخ هدفا بحريا على مسافة حوالي ألف كيلومتر".

وأضاف البيان: " إطلاق الصاروخ جاء كجزء من اختبار جديد انتهى بنجاح".

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وفرط صوتي، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها.

تصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع أضعاف سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.
رقم : 996505
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