اللواء موسوي: تحسين قدرات طائراتنا المسيرة أمر لا يمكن إيقافه

وقال اللواء موسوي، خلال زيارة القاعدة 313 للطائرات المسيرة: لقد أتيحت لنا اليوم الفرصة لعرض جزء من قدرة الطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد تم توفير كل هذه الامكانات تماشياً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وسياسات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حتى نتمكن من القيام بواجبنا الأساسي في الدفاع عن استقلال ونظام الجمهورية الإسلامية وحدودها وتوفير أمن الشعب الايراني العظيم بوجه أي تهديد محتمل.



وأضاف: تعمل القوات المسلحة الإيرانية على تعزيز قدرتها القتالية بقدر الحاجة، وتحقيق هذا الهدف، في جميع المجالات، وخاصة في مجال قدرات الطائرات المسيرة، هو بالاعتماد على القدرات الوطنية والشباب حتى لاحظتم اليوم هنا جزءا منها مجهز بمجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الإيرانية.



وتابع، إن أكبر إنجازاتنا هي أننا لا نعتمد على أي أحد، ونوفر كل ما نحتاجه للدفاع عن البلاد وتنفيذ المهام، وعلى الإطلاق، لا يمكن إيقاف تحسين القدرات القتالية، بما في ذلك تعزيز قدرة الطائرات المسيرة.