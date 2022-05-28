السيد الصدر يوجه نداءا لمجلس النواب العراقي.. اليكم التفاصيل

وقال الصدر في بيان: "بعد أن منَّ الله تعالى علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب المحترم، إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة ألا وهو : قانون الأمن الغذائي، ومن دون مزايدات حزبية أو طائفية او قومية، وإبعادها عن شبح الفاسدين".



وأضاف: "فأملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب، وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة، وأخص منهم تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنية الأخرى".



وتابع قائلاً: "اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعا على معاناة الشعب ومتطلباته، فتوكلوا على الله ومن توكل عليه لم يخب".



وتضمن بيان الصدر، هاشتاك ذكر فيه، أن "مجلس النواب ينتفض، على الرغم من محاولات تقويضه وتضييقه".