منظمة ريبريف تطالب جونسون بإدانة عمليات الإعدام في السعوديه

جاء ذلك في عريضة قدمتها المنظمة وحظيت بتأييد أكثر من 20 ألف شخص وقعوا عليها.



وأشارت المنظمة إلى إشراف محمد بن سلمان يوم السبت 12 مارس على إعدام 81 رجلاً في أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ البلاد.



واستهجنت المنظمة عدم إدانة جونسون هذا العمل الوحشي والصادم بل إنه زار المملكة العربية السعودية وصافح محمد بن سلمان في الوقت الذي أعدم فيه بن سلمان ثلاثة أشخاص في يوم الزيارة و أربعة آخرين في اليوم التالي.



وعبرت المنظمة عن خشيتها على حياة كل شخص ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه حاليًا في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك عبد الله الحويطي الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما تم القبض عليه وتعذيبه لتوقيع “اعتراف”.



كما يواجه البحرانيان جعفر سلطان وصادق ثامر خطر الإعدام الوشيك.



وطالبت المتظمة بوريس جونسون بتغيير مساره وإدانة علنًا عمليات القتل هذه قبل إزهاق المزيد من الأرواح.