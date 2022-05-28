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السبت 28 أيار 2022 ساعة 21:36

زعيم البوليسار يتهم المغرب بإستهدافه ببرنامج بيغاسوس

زعيم البوليسار يتهم المغرب بإستهدافه ببرنامج بيغاسوس
وونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن غالي أنه تم استهدافه فيما يعرف عالميا بفضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي. وقال: "تم استهدافي من طرف نظام المخزن"، حسب تعبيره.

كما وصف غالي، خلال المقابلة الموقف الأخير للحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز بشأن الصحراء بـ"الخيانة".

وتساءل غالي، خلال المقابلة ذاتها، عن خلفيات قرار رئيس الحكومة الاسبانية الأخير، حيث أبرز أن هذا التغيير في الموقف أدى إلى "تغيير كامل في سياسة إسبانيا حيال القضية الصحراوية، خلافا لما كانت عليه منذ عقود"، متابعا بالقول: "علاقاتنا الرسمية مقطوعة، هناك مسؤوليات تاريخية على اسبانيا سيتعين الاعتراف بها أمام التاريخ والشعب الصحراوي".
مصدر : وكالات
رقم : 996561
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