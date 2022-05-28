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السبت 28 أيار 2022 ساعة 21:51

هنية: كل الخيارات على الطاولة ومستعدون لكل السيناريوهات

هنية: كل الخيارات على الطاولة ومستعدون لكل السيناريوهات
وقال هنية "نحن نتعامل مع احتلال طال زمانه وحان زواله والفعل المقاوم انطلق مبكرًا وما زال لتحقيق الحرية والعودة وإعلان القدس عاصمة لكل فلسطين بل ومهوى قلوب الأمة جمعاء."

وأضاف "يريد الاحتلال أن يجعل من مسيرة الأعلام محطةً لتخطي منجزات معركة “سيف القدس” وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة، ولكنا نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الاقصى حق لنا وملك أيدينا."

وقال هنية "إن أمامنا خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام ومحاولات تدنيس المسجد الأقصى، إذ لدينا ثلاثية متأهبة للتعامل مع تطورات الموقف غدًا (الأمة والشعب والمقاومة) وجاهزون لكل السيناريوهات، ونعتبر أن رأس الحربة هم أهلنا في القدس الذين لم يترددوا يومًا في الدفاع عن الأقصى والضفة وال48 امتداد شعبي وميداني مفتوح على كل المستويات، وستظل غزة الدرع والسيف."

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أهالي الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية إلى تصعيد وتيرة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا غير مسبوق، لإفشال مسيرة الأعلام الاستيطانية المزمعة غدًا الأحد في مدينة القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 996566
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