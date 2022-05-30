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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 08:58
اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل المكبر
واتت تلك المواجهات إثر قمع مسيرة انطلقت إسنادا للمسجد الأقصى المبارك، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته من بلدة الطور شرق القدس المحتلة.
مصدر :
وكالات
رقم :
996767
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