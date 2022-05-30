قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي

وأوضح اللواء سلامي لدى لقائه عصر الاحد 29 مايو/آيار، بعائلة الشهيد حسن صياد خدائي الذي اغتيل الاسبوع الماضي في طهران اثر عملية ارهابية، أن الشهداء الذين يستشهدون على يد الصهاينة يناولون مرتبة ومقام عال لأنهم قضوا نحبهم على يد أشقى الافراد وان شاء الله سوف نثأر للشهيد.



وأشار أن لدى زيارته مدينة قم قبل ايام، كانت هناك مطالبة شعبیة بالثأر للشهيد صياد خدائي، كما انه رأى اصرارا على الثأر اثناء تشييع الشهيد.



وأعتبر أن الشهيد صياد خدائي يعد نموذجا مناسبا لشباب المجتمع وأن الاسلام وعبر هولاء الشهداء يظل خالدا.



اللواء سلامي بيّن أن "العدو من قلب البيت الابيض وتل أبيب، تعقب لأشهر وسنوات الشهيد من بيت الى بيت ومن زقاق الى زقاق حتى تمكن من قتله، وأن العدو يعد استشهاده نصرا وهذا يدل على عظمة الشهيد."