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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 10:19

سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء

سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
وأوضح اللواء سلامي لدى لقائه امس الاحد، بعائلة الشهيد حسن صياد خدایي الذي اغتيل الاسبوع الماضي في طهران اثر عملية ارهابية، أن الشهداء الذين يستشهدون على يد الصهاينة يناولون مرتبة ومقام عال لأنهم قضوا نحبهم على يد أشقى الافراد وان شاء الله سوف نثأر للشهيد.

وأشار أن لدى زيارته مدينة قم قبل ايام، كانت هناك مطالبة شعبیة بالثأر للشهيد صياد خدایي، كما انه رأى اصرارا على الثأر اثناء تشييع الشهيد.

وأعتبر أن الشهيد صياد خدایي يعد نموذجا مناسبا لشباب المجتمع وأن الاسلام وعبر هولاء الشهداء يظل خالدا.
اللواء سلامي اوضح أن "العدو من قلب البيت الابيض وتل أبيب، تعقب لأشهر وسنوات الشهيد من بيت الى بيت ومن زقاق الى زقاق حتى تمكن من قتله، وأن العدو يعد استشهاده نصرا وهذا يدل على عظمة الشهيد."
رقم : 996795
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