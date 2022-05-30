الرشق: شعبنا سيواصل مقاومته حتى كنس آخر مستوطن عن أرضنا

اسلام تايمز (فلسطين) - اعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عزت الرشق إن شعبنا سيواصل مقاومته ورباطه دفاعاً عن القدس حتى كنس آخر جندي ومستوطن عن كل شبر من الأرض المحتلة.