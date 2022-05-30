الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 11:55

مناورة عسكرية في السعودية بمشاركة 5 دول

مناورة عسكرية في السعودية بمشاركة 5 دول
وأفاد بيان لقائد تمرين "الموج الأحمر"، يحيى عسيري، بأن "مدينة جدة، شهدت أمس الأحد، انطلاق تمرين "الموج الأحمر5" الذي ينفذه الأسطول الغربي بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "الدول المشاركة هي: مصر والأردن والسودان وجيبوتي واليمن، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود والقوات البرية"، دون تحديد مدة المناورة وعدد القوات المشاركة فيها.

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السعودية"، قال عسيري إن "التمرين يشهد لأول مشاركة طائرات الأباتشي (الأمريكية)".

وأعرب عن أمله أن تشهد "النسخ المقابلة من التمرين، تطورا أكثر بحسب الوحدات الداخلة للخدمة".

وأضاف: "لا أحد يستطيع القيام بالعمليات بمفرده، ولكن لا بد من العمل مع جميع الجهات الأخرى في القوات المسلحة".

ومطلع يناير 2019، استضافت السعودية بمياهها الإقليمية في البحر الأحمر النسخة الأولى من المناورة "الموج الأحمر"، بمشاركة الدول الخمس ذاتها.

وفي الشهر نفسه من العام التالي، أعلنت الرياض عن توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف حماية أمن ممرات هذا البحر.

ويشمل تحالف الميثاق كلا من السعودية والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا ومصر واليمن والأردن.
مصدر : وكالات
رقم : 996807
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
30 أيار 2022
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
30 أيار 2022
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
30 أيار 2022
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
30 أيار 2022
قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة
قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة
28 أيار 2022
القسام: خلال معركة سيف القدس وجهنا الصفعة الأكبر بضرب ‘‘تل أبيب‘‘
القسام: خلال معركة سيف القدس وجهنا الصفعة الأكبر بضرب ‘‘تل أبيب‘‘
28 أيار 2022
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
28 أيار 2022
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
28 أيار 2022
كيف انتصرت حماس بمعركة الوعي على "إسرائيل"؟
كيف انتصرت حماس بمعركة الوعي على "إسرائيل"؟
27 أيار 2022
الانتفاضة الثالثة، انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
الانتفاضة الثالثة، انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
27 أيار 2022
إحياء العلاقات بين تركية والكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدلالات لذلك؟
إحياء العلاقات بين تركية والكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدلالات لذلك؟
27 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني