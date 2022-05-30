بغداد.. قتيل و3 جرحى بانفجار رمانة يدوية داخل منزل بمدينة الصدر

ونقل مصدر صحفي عن مصدر أمني لم يسمه، أن "رمانة يدوية داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، أنفجرت مما اسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".



وأضاف المصدر أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".