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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 13:50

العراق.. العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا أمنيا بحضور الكاظمي

العراق.. العمليات المشتركة تعقد مؤتمرا أمنيا بحضور الكاظمي
وذكر إعلام مكتب الكاظمي في بيان، أن الأخير "حضر المؤتمر الأمني الموسع للقيادات الأمنية المنعقد في مقر قيادة العمليات المشتركة".
مصدر : وكالات
رقم : 996822
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