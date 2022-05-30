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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 16:28

مئات المستوطنين يقتحمون الخليل في مسيرة استفزازية

مئات المستوطنين يقتحمون الخليل في مسيرة استفزازية
وقال الناشط ضد الاستيطان، عارف جابر، إن "المسيرة انطلقت من مستوطنة كريات أربع، مرورا من حارة جابر، وسط ترديد شعارات عنصرية ضد العرب".

وأضاف جابر، أن "المستوطنين وجهوا الشتائم لسكان المنطقة، وأصحاب المتاجر الذين أجبروا على إغلاق محالهم، خشية من الاعتداءات".

وأوضح أن "المسيرة استمرت باتجاه المسجد الإبراهيمي، بحراسة قوات الاحتلال، التي أغلقت كل المناطق المحيطة".

وأكد جابر أن "قوات الاحتلال احتجزته برفقة عدة صحفيين، وأخرجتهم من ساحة الإبراهيمي بالقوة، ومنعتهم من تصوير المستوطنين أثناء اقتحام المسجد".

وجاءت هذه المسيرة بعد يوم واحد من "مسيرة الأعلام، التي نظمها المستوطنون في القدس المحتلة، وبعد أيام من تركيب المصعد الكهربائي، الذي أقيم لخدمة المستوطنين، وعدَّته الأوقاف الإسلامية تغييرا لمعالم المسجد الإبراهيمي".
مصدر : وكالات
رقم : 996837
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