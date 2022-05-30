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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 16:50

المشاط: أجندات قوى العدوان وأدواتها وتناقضاتها تطيل معاناة الشعب اليمني

المشاط: أجندات قوى العدوان وأدواتها وتناقضاتها تطيل معاناة الشعب اليمني
وقال المشاط في كلمة له خلال حضوره لحفل تخرج الدفعة السادسة تخصصي من كلية الشرطة والدفعة الثانية شرطة نسائية، قال إنه: في حال لم تلمس لجنتنا العسكرية المفاوضة في الأردن بوادر جديدة بخصوص الطرق المغلقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني ستُعلن عن مبادرة من جانبنا.

وأضاف إن قوى العدوان تعمل جاهدة على استغلال معاناة المواطنين في محافظة تعز وتلك القوى هي من افتعلها ومن ترفض خيارات رفعها، موضحا أن هناك أجندة متفاوتة للمرتزقة توظف المعاناة والأوضاع الصعبة في محافظة تعز والمحافظات المختلفة.

وتابع قائلا: سنواصل العمل على تخفيف وطأة الحصار المفروض على بلادنا بمختلف السبل ولم نقبل بالهدنة إلا لتحقيق هذا الغرض، مبينا أننا خصصنا إيرادات ميناء الحديدة لصالح الراتب على أساس أن تغطي قوى العدوان والمرتزقة العجز الحاصل من إيرادات النفط والغاز.

وشدد الرئيس المشاط على قوى العدوان والمرتزقة أن يفوا بالتزاماتهم تجاه العجز والفجوة في تغطية رواتب موظفي الدولة.

إلى ذلك أكد الرئيس المشاط أن صحوة المؤسسة الأمنية وتغير العقيدة الأمنية حقق الأمن وأحبط خطط الأعداء لاستهداف الجبهة الداخلية، معبرا عن أمله أن يكون خريجون وخريجات الدفعة السادسة تخصصي من كلية الشرطة والدفعة الثانية شرطة نسائية رافدا نوعيا للمؤسسة الأمنية في وحداتها المختلفة.
رقم : 996841
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