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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 16:53

العراق: 3 أحكام بالمؤبد لمجرمين عن انتمائهم لـ"داعش"

العراق: 3 أحكام بالمؤبد لمجرمين عن انتمائهم لـ"داعش"
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق المجرمين الثلاثة عن انتمائهم للتنظيم الإرهابي"، لافتا إلى أن "المجرمين قاموا بالاشتراك باعمال ارهابية مسلحة داخل العراق تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وادخال الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر".

وأضاف البيان، أن "الاحكام بحق المجرمين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 32 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
مصدر : وكالات
رقم : 996843
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