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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 16:53
إيران .. ارتفاع ضحايا انهيار مبنى آبادان إلى 32 شخصاً
وقال صادق خليليان : تجري عمليات إزالة الأنقاض والإغاثة دون توقف، والجهود جارية للعثور على أشخاص آخرين مفقودين في هذا الحادث المأساوي.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
996844
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