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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 17:45

مصر.. مقتل 10 إرهابيين شديدي الخطورة شمالي سيناء

مصر.. مقتل 10 إرهابيين شديدي الخطورة شمالي سيناء
وأشار بيان للناطق العسكري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، إلى أن تصفية العناصر الإرهابية حدثت بعد تبادل النيران بين المجموعة الإرهابية وقوات إنفاذ القانون.

ووصف العناصر الإرهابية بأنها شديدة الخطورة. وعثرت القوات المسلحة بحوزة المجموعة الإرهابية، وفق البيان، على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية. وأضاف البيان أنه تم التحفظ على جثث العناصر الإرهابية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. ووفق البيان ألقي القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبطت معه بندقية آلية ومجموعة من الطلقات النارية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة.

وفي ساحات القضاء، حكمت محكمة مصرية، بالسجن لمدة 15 عاما على كل من عبدالمنعم أبو الفتوح ، والقيادي في جماعة الإخوان محمود عزت بتهم نشر أخبار كاذبة، وفق ما أعلن مسؤول قضائي. وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن المؤبد على 14 متهما آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح، بعد توقيفه في فبراير 2018، اتهامات من بينها الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 996847
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